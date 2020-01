Quatorze Yellow Tigers sélectionnées pour une dernière chance de voir Tokyo 2020

Quatorze Yellow Tigers ont été sélectionnées par Gert Vande Broek pour le tournoi de qualification olympique de volley féminin que la Belgique dispute à partir de mercredi à Appeldoorn aux Pays-Bas. L'épreuve rassemble huit pays européens et délivrera un seul ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

La Belgique (CEV 9) jouera le 8 janvier (16h00) face à l'Allemagne (CEV 6), le 9 janvier (13h00) contre la Croatie (CEV 10) et le 10 janvier (16h30) contre la Turquie (CEV 4).

Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales (disputées le 11 janvier). Les Pays-Bas (CEV 3), l'Azerbaïdjan (CEV 11), la Bulgarie (CEV 7) et la Pologne (CEV 8) figurent dans l'autre groupe.

Seul le vainqueur de ce tournoi de qualification olympique décroche son ticket pour Tokyo.

La sélection belge est composée d'Ilka Van de Vyver (Visiburg/All) et Jutta van De Vyver (Asterix Beveren) comme distributrices; des attaquantes Kaja Grobelna (Chieri/Ita) et Karolina Goliat (Marcq-en-Baroeul/Fra); Britt Herbots (Uyba/Ita), Celine Van Gestel (Stuttgart/All), Jodie Guilliams (Visiburg/All) et Manon Stragier (Asterix Beveren) à la réception ou joueuses de coin; Domonika Sobolska (Aydin BBSK), Marlies Janssens (Asterix Beveren), Silke Van Avermaet (Asterix Beveren) et Nathalie Lemmens (Wiesbaden/All) au milieu; Britt Ruysschaert (Anvers) et Anna Valkenborg (Asterix Beveren) au libéro.