Pas de troisième victoire consécutive des Yellow Tigers, battues par l'Italie

Après deux succès en deux matches contre l'Ukraine (CEV-19) et la Slovénie (CEV-8), les Yellow Tigers, l'équipe nationale féminine de Belgique (CEV-7), ont vu leur série stoppée net par les vice-championnes du monde, ce lundi à Lodz, en Pologne, au championnat d'Europe de volley dames. L'Italie (CEV-4) s'est en effet imposée en trois sets: 25-18, 25-21 et 25-23. La rencontre a duté 1 heure et 17 minutes.

Gert Van De Broek avait débuté la rencontre avec Britt Herbots, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Dominika Sobolska, Marlies Janssens, Ilka Van De Vyver et Britt Ruysschaert (libéro). Il a ensuite tour à tour fait monter Elise Van Sas, Dominika Strumilo, Karolina Goliat, Silke Van Avermaet et Jodie Guilliams sur le parquet de l'Atlas Arena.

Herbots a été la meilleure marqueuse belge (10 points). L'Italienne Paola Ogechi Egonu en a inscrit 28.

La Belgique occupe provisoirement la troisième place du Groupe B derrière l'Italie et la Pologne (CEV-5). Elle rencontre mardi (18h00) le Portugal (CEV-16), sixième et dernier.

Les quatre premiers affronteront les quatre premiers de la poule D (Espagne, Suisse, Allemagne, Slovaquie, Russie et Biélorussie) en 8es de finale. Les 5es et 6es de chaque poule sont éliminés.