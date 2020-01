Pas de JO pour les Yellow Tigers, battues par la Turquie

Les Yellow Tigers, l'équipe nationale féminine de volley, ne disputeront pas les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Les Belges se sont inclinées 3 sets à 2 (25-20, 25-15, 20-25, 22-25 et 15-10) après 2h02 de jeu devant la Turquie dans leur troisième et dernière rencontre du tournoi européen de qualification olympique (TQO) vendredi à Apeldoorn, aux Pays-Bas.

A la suite d'une défaite 3-1 contre l'Allemagne (CEV 7) et d'une victoire sur le même score face à la Croatie (CEV 9) lors des deux premières journées, les troupes de Gert Vande Broek n'avaient plus le droit à l'erreur contre la Turquie, 2e nation continentale.

Après un premier set relativement disputé (25-20), la Belgique a ensuite subi la loi des Turques dans la deuxième manche (25-15), performantes en défense et notamment au bloc.

Mais les Yellow Tigers, 12e du classement européen, se sont montrées résilientes et jusqu'au-boutistes. Grâce à deux sets maîtrisés, 20-25 et 22-25, les Belges ont méritoirement forcé le tie-break.

Les Turques, finalistes du dernier Euro, ont fait parler leur expérience dans ce set décisif (15-10), brisant le rêve olympique des Yellow Tigers. Les 22 points de Britt Herbots, meilleure marqueuse belge, n'auront pas suffi.

Au classement du groupe, l'Allemagne termine en tête avec 9 points, devant la Turquie (5). Les deux nations disputeront les demies. La Belgique (4) et la Croatie (0) sont éliminées.

La Pologne (CEV 10) et les Pays-Bas (CEV 2) ont terminé aux deux premières places du groupe A et sont d'ores et déjà qualifiés pour les demies, qu'importe le résultat du match entre Polonaises et Azerbaïdjanaises ce vendredi soir.

Le tournoi européen rassemble huit pays et délivre un seul ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

La Belgique avait pris la 3e place du premier tournoi de qualification olympique, en août dernier à Catane, derrière l'Italie (qualifiée) et les Pays-Bas.