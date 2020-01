Pas de JO pour les Red Dragons, malgré leur victoire contre la République Tchèque - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

Belgique - République Tchèque : Le Résumé du Match - Tournoi Qualificatif JO 2020 - 07/01/2020 La Belgique ne verra pas les Jeux Olympiques de Tokyo cet été en volley (messieurs). Au tournoi de qualification olympique mardi, à Berlin, les Red Dragons, 6es au classement européen, ont certes battu la République tchèque (CEV 11) 3 sets à 2, mais ils n'iront pas plus loin que cette phase de poule. Pour son troisième et dernier match du groupe A, la Belgique s'est imposée 21-25, 28-26, 25-20, 22-25 et 19/17 au tie-break. Dimanche, les Red Dragons avaient déjà été battus 3-0 par la Slovénie (CEV 7), vice-championne d'Europe. Lundi, les hommes de Dominique Baeyens avaient concédé une nouvelle défaite 3-0 face à l'Allemagne (CEV 10). Belges et Tchèques sont éliminés.