Les Yellow Tigers s'inclinent face à la Pologne mais assurent leur maintien en Ligue des Nations

Au lendemain de sa victoire sur l'Argentine (FIVB 11), la Belgique (FIVB 13) rencontrait la Pologne, son 3e adversaire parmi les nations Challenger, lors de son 12e match de la Ligue des Nations de volley féminin, jeudi soir à Bydgoszcz en Pologne. Les Yellow Tigers ont gagné le premier set mais ont perdu le match 3 sets à 1 (22-25, 25-22, 27-25 et 25-14 ) après 1h54 de jeu. Malgré sa défaite la Belgique est certaine de se maintenir la saison prochaine parmi l'élite mondiale.

Le dernier classé des quatre pays Challenger (Belgique, Pologne, Argentine et République dominicaine) perdait sa place la saison prochaine. Comme l'Argentine n'a toujours pas gagné de points en douze rencontres, même trois succès (improbables) dans ses trois derniers duels ne lui permettrait pas de dépasser la Belgique qui compte 9 points mais possède une meilleure moyenne de sets que les Sud-Américaines.

Jeudi, Gert Vande Broek a aligné Britt Herbots, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Ilka Van de Vyver, Silke Van Avermaet et Jodie Guilliams au libero. Nathalie Lemmens, Laure Flament et Manon Stragier sont ensuite montées au jeu.

Les Belges comptent trois victoires en douze rencontres mais deux contre des équipes Challenger (République dominicaine 3-2 à Ningbo en Chine le 17 mai, et l'Argentine 3-0 le 6 juin à Bydgoszcz). Elles occupent la 13e position au classement avec 9 points. La République dominicaine est 14e (8 pts) et l'Argentine 16e et dernière (0 pt).

La cinquième semaine se jouera à Eboli en Italie. Les Yellow Tigers s'y mesureront au Brésil (FIVB 4) le 12 juin à 17h00, à l'Italie (FIVB 7) le 13 juin à 20h00 et à la Thaïlande (FIVB 16) le 14 juin à 17h00.



Belga