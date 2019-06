Les Yellow Tigers s'inclinent 3-2 contre les Dominicaines elles aussi challengers

L'équipe nationale féminine de volley a concédé une seconde défaite consécutive lors de la 4e semaine de la Ligue des Nations, jeudi à Stuttgart. Victorieuses des Pays-Bas (3-2), mardi, puis battues 3-1 par l'Allemagne (FIVB 15), mercredi, les Yellow Tigers se sont inclinées face à la République dominicaine (FIVB 10) 3 sets à 2 (21-25, 25-22, 21-25, 25-14 et 15-11).

Avec six victoires et autant de défaites, les Belges occupent la 8e place sur seize au classement. La semaine prochaine (18-20 juin), des matches contre la Turquie (FIVB 12), l'Italie (FIVB 8) et le Brésil (FIVB 4) sont programmés à Ankara. Les six premières nations disputeront le tour final à Nankin (Nanjing), en Chine. Pour demeurer dans cette compétition la saison prochaine, les Belges devront laisser derrière eux au moins un des trois autres nations challengers (Bulgarie, Pologne et République dominicaine).