Les Yellow Tigers s'imposent, pour l'honneur, contre le Kenya

Les Yellow Tigers, l'équipe nationale féminine belge de volley (FIVB 19), ne pouvaient plus remporter un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo après deux défaites initiales. Dimanche, elles se sont imposées sans problème contre le Kenya (FIVB 20) 3-0 (25-15, 25-14, 25-7), à Catane, en Sicile, lors de la troisième journée du tournoi de qualification olympique.

La Belgique (FIVB 19), entraînée par Gert Vande Broek, a été battue deux fois sur le score de 3-0, par les Pays-Bas (FIVB 7) vendredi puis par l'Italie (FIVB 8) samedi.

La qualification pour Tokyo 2020 se jouera dimanche soir entre l'Italie et les Pays-Bas. Seuls les vainqueurs de chacun des six groupes se qualifieront pour Tokyo 2020 ce week-end. Les cinq autres tickets seront attribués en janvier à l'issue de tournois continentaux de qualification olympique. Le Japon, pays organisateur, est qualifié d'office.

Si cette rencontre ne permettait pas aux Belges de décrocher un ticket olympique, elle s'est inscrite dans le cadre de la préparation au prochain Euro. En effet, le championnat d'Europe se déroulera du 23 août au 8 septembre pour la Belgique au premier tour à Lodz en Pologne, dans un groupe avec la Pologne, l'Italie, l'Ukraine, le Portugal et la Slovénie. Il réunira, pour la première fois, 24 équipes et se déroulera dans quatre pays, la Turquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie.