Les Yellow Tigers s'imposent face à la République Dominicaine à la Ligue des Nations

L'équipe féminine de volley-ball belge (FIVB 13) a remporté jeudi son troisième match de ligue Ligue des Nations face à la République Dominicaine (FIVB 9) à Ningbo, en Chine. Les Yellow l'ont emporté 3 sets à 2 (25-16, 18-25, 25-18, 19-25, 15-7).

L'équipe de l'entraîneur Gert Vande Broek a démarré sa compétition avec une victoire 3-0 face à la Corée du Sud (FIVB 10): 25-18, 25-22 et 25-21. Mercredi, elle s'est inclinée en 3 sets (25-14, 25-20 et 25-13) face à la Chine (FIVB 1), hôte de ce tournoi et championne olympique en titre.

La semaine prochaine, la Belgique continuera avec trois matches au Japon, à Toyota, face aux Pays-Bas (FIVB 8, 22 mai), au Japon (FIVB 6, 23 mai) et aux Etats-Unis (FIVB 2, 24 mai). Les Yellow Tigers se rendront ensuite à Kraljevo en Serbie pour des duels avec la Turquie (FIVB 12, 29 mai), la Serbie (FIVB 3, 30 mai) et la Russie (FIVB 5, 31 mai).

Les volleyeuses enchaîneront alors à Bydgoszcz, en Pologne pour affronter l'Allemagne (FIVB 13, 5 juin), l'Argentine (FIVB 11, 6 juin) et la Pologne (FIVB 22, 7 juin). La dernière étape de ce calendrier chargé est prévue à Eboli, en Italie. Là, les Belges affrontent le Brésil (FIVB 4, 12 juin), l'Italie (FIVB 7, 13 juin) et la Thaïlande (FIVB 16, 14 juin).

La Ligue des Nations, concernant 16 pays, s'étend sur 5 week-ends (15 matches) à l'issue desquels un classement global est établi. Les 5 premiers (les 6 si la Chine figure dans le top 5) se qualifient pour la phase finale à Nanjing en Chine du 27 juin au 1er juillet. La Ligue des Nations est organisée cette année pour la première fois et remplace le Grand Prix mondial.

La Belgique est, au même titre que la République Dominicaine, L'Argentine et la Pologne, une équipe challenger. Le pays qui aura été la moins forte des quatre, jouera un match de play-off face au vainqueur de la Challenger Cup afin d'obtenir un ticket pour la prochaine Ligue des Nations. Aucun des autres pays de la Ligue des Nations peut être éliminé de la compétition.