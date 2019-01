Les Yellow Tigers s'imposent en Islande et bouclent les qualifications pour l'Euro invaincues

Les Yellow Tigers sont sorties invaincues des qualifications pour l'Euro 2019 de volley féminin. La Belgique, qui était déjà qualifiée, s'est imposée 0-3 (4-25, 7-25, 6-25) face à l'Islande, ce mercredi à Reykjavik, lors de la 6ème et dernière journée des qualifications.

Les Yellow Tigers étaient déjà assurées avant ce match de leur billet pour la phase finale de l'Euro, qui sera organisée dans quatre pays (Turquie, Pologne, Hongrie et Slovaquie) et qui réunira 24 pays (contre 16 auparavant) du 23 août au 8 septembre.

Les joueuses de Gert Vande Broek ont dominé ces qualifications, durant lesquelles elles n'ont perdu aucun set. Elles terminent en tête de leur groupe avec le maximum de points (18), devant la Slovénie (9), Israël (6) et l'Islande (0). Israël et la Slovénie s'affrontent ce mercredi soir.

La Belgique, médaillée de bronze de l'Euro 2013 et quart de finaliste à l'Euro 2015 d'Anvers, reste sur une décevante campagne à l'Euro 2017 en Azerbaïdjan et en Géorgie. Elle avait en effet terminé dernière de son groupe après des défaites contre les Pays-Bas, la République Tchèque et la Serbie, future lauréate du tournoi.