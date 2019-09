Les Yellow Tigers éliminées en 8es de l'Euro par la Russie

Les Yellow Tigers n'ont pu réussir l'exploit de battre la Russie en 8es de finale du championnat d'Europe de volley féminin, dimanche à Bratislava en Slovaquie, et sont éliminées.

La Belgique, 7e au classement de la Confédération européenne (CEV) et 19e mondiale, s'est inclinée en quatre sets - 25-22, 25-15, 21-25 et 25-22 - face à la Russie, 3e nation européenne et 5e mondiale.

Les Belges de Gert Vanden Broek avaient terminé 3es de leur groupe B à Lodz en Pologne. La Russie, championne d'Europe 2015 et cinquième aux Jeux Olympiques 2016, avait pris la 2e place de sa poule à Bratislava. Les Russes joueront en quarts de finale contre le vainqueur du match entre la Pologne et l'Espagne.

Ce championnat d'Europe, qui rassemble désormais 24 équipes au lieu de 16, se déroule pour la première fois dans quatre pays, la Turquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Les quarts de finale auront lieu mercredi (2 en Turquie et 2 en Pologne). Les demi-finales, samedi, et la finale, dimanche prochain, seront jouées à Ankara en Turquie.

Les Yellow Tigers vont à présent se concentrer sur une dernière possibilité de décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en disputant un tournoi continental du 6 au 12 janvier dont seul le premier est qualifié. Gert Vande Broek estime cependant qu'une qualification pour Tokyo n'est pas encore dans les cordes de sa jeune équipe (moyenne d'âge d'à peine un peu plus de 20 ans) et le sélectionneur national ambitionne surtout ensuite le maintien en Ligue des Nations.