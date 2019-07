Les Yellow Tigers battues contre l'Allemagne en préparation au tournoi de Kaliningrad

Les Yellow Tigers se sont inclinées une troisième fois au tournoi de préparation de volley féminin à Kaliningrad en Russie vendredi. La Belgique a perdu 3 sets à 1 face à l'Allemagne.

Les Belges ont perdu 25-19, 21-25, 25-18 et 27-25 avec Van de Vyver, Herbots, Van Gestel, Sobolska, Janssens, et Guilliams au libero puis Van Avermaet, Van Sas, Goliat et Stragier.

Les Belges de Gert Vande Broeck s'étaient déjà inclinées contre la Pologne (3-0) et la Russie (3-1).

Ce tournoi intervient alors que l'équipe nationale prépare le rendez-vous de qualification olympique du 2 au 4 août et l'Euro du 23 août au 8 septembre. Les Yellow Tigers joueront en Italie face aux Italiennes, aux Pays-Bas et au Kenya du 2 au 4 août dans la poule F.

Le championnat d'Europe du 23 août au 8 septembre aura lieu, pour la Belgique au premier tour à Lodz en Pologne, dans un groupe avec la Pologne, l'Italie, l'Ukraine, le Portugal et la Slovénie. Le championnat d'Europe réunira, pour la première fois, 24 équipes et se déroulera dans quatre pays, la Turquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie.