Les Yellow Tigers battues 3-1 par la Russie en Ligue des Nations

Battue par la Turquie (3-0), mardi, et la Serbie (3-0), mercredi, la Belgique n'a pu éviter un troisième revers lors de sa dernière rencontre du troisième tournoi de la Ligue des Nations de Volleyball (dames), jeudi à Kraljevo en Serbie. Les Yellow Tigers (FIVB 13) ont été battues 3 sets à 1 par la Russie, 5e nation mondiale (25-21, 25-20, 23-25, 25-18).

Daria Malygina, du haut de ses 2m02, et Angelina Lazarenko ont marqué respectivement 16 et 13 points en faveur des Russes. Britt Herbots et Kaja Grobelna ont été les Yellow Togers les plus prolifiques avec 14 unités chacune.

Après ses neuf premières rencontres dans cette nouvelle compétition internationale, la Belgique compte deux succès (contre la Corée du Sud et la République dominicaine) et sept défaites.

Le moment le plus important de cette Ligue des Nations pour les Belges se déroulera la semaine prochaine à Bydgoszcz, en Pologne. Lors de cette 4e semaine de compétition, les Belges y rencontreront deux des trois autres équipes Challenger (Pologne et Argentine). Seul le dernier classé des quatre pays Challenger sera remplacé par le vainqueur du Final 6 parmi l'élite mondiale. La Belgique a déjà gagné son premier match contre la République dominicaine (3-2 à Ningbo en Chine le 17 mai, lors de la 1e semaine), la quatrième nation Challenger.