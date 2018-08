Les Yellow Tigers battent la Slovénie et sont qualifiées pour l'Euro 2019

La Belgique (CEV 7) s'est qualifiée pour l'Euro 2019 de volley féminin après que les Yellow Tigers se sont imposées 0-3 (17-25, 16-25, 23-25) face à la Slovénie (CEV 25) samedi soir à Maribor. C'est le 4e succès en quatre matches des Belges, en tête de leur groupe de qualifications avec 12 points sur 12.

Les Belges avaient auparavant battu l'Islande (CEV 41) 3-0 à Courtrai et elles été allées s'imposer en Israël (CEV 23) 0-3, avant une première victoire contre la Slovénie 3-0 mercredi à Deurne.

Déjà assurées de leur qualifcations, les Yellow Tigers joueront pour l'honneur leurs deux prochains matches, à domicile contre Israël et en Islande en janvier 2019.

Les deux premières équipes de ce groupe se qualifieront pour l'Euro qui se disputera en Pologne, Turquie, Hongrie et Slovaquie. Outre les quatre pays organisateurs, les huit premières de l'Euro 2017 sont qualifiées d'office (Serbie, Pays-Bas, Azerbaïdjan, Italie, Russie, Belarus, Allemagne et Bulgarie).

La Belgique, médaille de bronze de l'Euro 2013 et quart de finaliste à l'Euro 2015 d'Anvers, reste sur une décevante campagne à l'Euro 2017 en Azerbaïdjan et en Géorgie. Elle avait en effet terminé dernière de son groupe après des défaites contre les Pays-Bas, la République Tchèque et la Serbie, future lauréate du tournoi.