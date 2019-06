Les Yellow Tigers 7e de la Ligue des Nations grâce à une victoire contre l'Italie

Au lendemain de leur défaite contre le Brésil (3-0), les Yellow Tigers ont mis un point d'honneur à remporter leur dernière rencontre de Ligue des Nations de volley féminin cette saison, jeudi à Ankara en Turquie. Les Belges terminent 7es (sur 16) au classement.

La Belgique (FIVB 19) s'est en effet imposée 3 sets à 2 (12-25, 25-20, 16-25, 25-14 et 15-10) contre les Italiennes (FIVB 8), déjà qualifiées pour le top 6. Gert Vande Broeck a aligné Herbots (17 pts), meilleure marqueuse, Van Gestel (10), Grobelna (6), Sobolska (9), Janssens (4), Ilka Van De Vyver, Guilliams et Valkenborg aux liberos, puis Van Sas (3), Van Avermaet (8), Stragier (1) et Rampelberg.

Une victoire face au Brésil, leader de la poule, aurait pu permettre aux Yellow Tigers de croire à une qualification pour le tour final, réservée au top six à l'issue de la saison régulière. Cela dit, les Yellow Tigers, 7es au classement (avec 22 points et 8 victoires), se maintiennent en Ligue des Nations au terme des 15 rencontres au programme.

Les Belges avaient le statut de challenger, comme la Bulgarie, la Pologne et la République dominicaine. Le moins bien classé de ces challengers est relégué. Avec seulement 7 points, la Bulgarie est reléguée.

Les six premières nations vont disputer à présent le tour final à Nanjing, en Chine. Il s'agit de la Chine (35 points), des Etats-Unis (35 pts), du Brésil (34 points), de l'Italie, de la Turquie (30 pts, 14 matches) et de la Pologne (26 pts). Il reste encore Turquie/Brésil et Russie/Pays-Bas à jouer jeudi.

L'an passé les Etats-Unis avaient remporté cette Ligue des Nations en battant 3-2 la Turquie en finale. La Belgique avait elle terminé à la treizième place (4 victoires-11 défaites).