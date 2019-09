Les Red Dragons... ou la haine de la défaite

Les Red Dragons crachent le feu : après ses 4 succès en poule de l’Euro (qu’elle accueille à Bruxelles et à Anvers), notre équipe nationale de volley est qualifiée pour les 8e de finale. Et commence à voir (très) grand…

Le phénomène est manifeste en Flandre : le volley belge est en pleine progression, chez les Yellow Tigers (l’équipe Dames) comme chez les Red Dragons. Bruxelles et Anvers font le plein ces jours-ci, et les joueurs le leur rendent bien.

" On est porté par ce public, c’est comme si on avait un joueur supplémentaire " explique le coach Brecht Van Kerckhove, crâne rasé sur les côtés et petite crête sur le haut qui lui donne un air de student jouant les prolongations. " On est en train de cueillir les fruits de notre politique de formation, avec le sport-études de haut niveau de Vilvorde. Les joueurs se connaissent depuis longtemps, certains ont fait leur études ensemble : ils entretiennent de vraies relations d’amitié et se dépassent l’un pour l’autre. Dans le bus, ça rigole tout le temps : ils jouent aux cartes, au Uno ou pianotent sur une application volley sur leur smartphone où ils se confrontent, ça aiguise leur esprit de compétition. On a aussi fait ensemble des activités extra-sportives cet été pour souder davantage le groupe : j’insiste pour qu’ils observent des valeurs de comportement, c’est important pour l’image du volley. "

Le volley belge exporte ses meilleurs joueurs et entraîneurs : nos stars évoluent en Pologne (la référence mondiale en volley), en Italie ou en France. Parmi elles, le capitaine Sam Deroo (27 ans), un véritable géant de 2,03 m capable de smasher... à 3,55 m !

" C’est ma passion depuis tout petit : je suis en équipe nationale depuis 10 années, nous sommes tous des amis, on s’amuse sur le terrain et quand on prend du plaisir, c’est déjà un grand pas vers la victoire. Même si parfois, c’est vrai, il y a de la frustration… car on est aussi des concurrents ! Je suis un produit de la politique fédérale, je sors du sport-études de Vilvorde et c’est bien d’être devenu un porte-drapeau pour cette jeunesse qui nous prend en exemple. Je pense qu’on va encore progresser, on pratique un très beau volley et on peut rêver de grandes choses tant que cette génération reste ensemble. "

Mardi soir face à la Slovaquie, malgré un public plus clairsemé, la Lotto Arena d’Anvers résonnait comme une gigantesque boîte de nuit : DJ, animation sons et lumière, public adress, le public vit le match comme s’il était sur le terrain.

" Nous, on vient d’Averbode où on avait une très bonne équipe " nous baragouine, moitié flamand, moitié français, ce supporter moustachu affublé d’un chapeau tricolore à plumes. " Depuis tout petit, tous nos week-ends étaient consacrés au volley. J’ai joué avec Hendrik Tuerlinckx (NDLA : l’un des cadors des Red Dragons) jusqu’à l’âge de 15 ans, c’était mon voisin. Les joueurs sont très accessibles, ce sont aussi des forçats de l’entraînement… et tout ça pour très peu de monnaie (sic). C’est un magnifique sport, qui combine vitesse, tactique et variations. C’est dommage que la Wallonie n’a pas de clubs comme chez nous, Roulers ou Maaseik. On a une magnifique équipe nationale, dans un bon jour elle peut battre toute le monde… et moi je dis qu’on va le gagner, cet Euro ! "

Quatrièmes du dernier Euro, battus par la Serbie qu’ils retrouvent ce mercredi soir, avec en jeu la 1e place du groupe, les Red Dragons perpétuent aussi cette tradition familiale du volley. On y retrouve Seppe Baetens, le fils du regretté Johan Baetens, décédé à 29 ans en 1989 alors qu’il était courtisé par l’Europe entière, et Thomas Rousseaux, dont le papa Emile Rousseaux fut, dans les années nonante, le dernier très grand joueur wallon.

" Mon père vient du Sud du pays, mais moi j’ai été formé à Vilvorde " explique l’ailier d’1,99 m. " J’ignore pourquoi le volley wallon est à la traîne, ce doit être un problème de structures… mais ça m’est égal : moi, je ne parle pas de Flamands ou de Wallons, on est tous Belges et on est fiers de porter ce maillot ! Dans l’équipe, on est vraiment soudés, on se voit en-dehors des matches pour aller boire un verre ou faire des sorties. Et sur le terrain, on est toujours là pour aider l’autre quand il est en difficulté. Mentalement, on est une machine ! Et puis on est ambitieux : on a grandi dans la culture de la gagne, on vit très mal chaque défaite et ça nous pousse à aller toujours plus loin. Oui, je peux le dire : on a tous en nous la haine de la défaite ! "

La Serbie est prévenue pour ce soir 20h30.