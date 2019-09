Les Red Dragons battus par l'Ukraine en match de préparation

Les Red Dragons, l'équipe belge de volley messieurs (FIVB 12), se sont inclinés 3-1 face à l'Ukraine (FIVB 54) en finale du tournoi de préparation à l'Euro de Skopje, samedi en Macédoine. ( 25-22, 22-25, 25-20, 25-22).

Seppe Baetens, Arno Van de Velde en Bram Van Den Dries, malades, n'ont pas joué. Matthias Valkiers s'est blessé au genou en début de 3e set.

Les Belges avaient battu la Bulgarie (FIVB 14) 3 -1 (18-25, 25-21, 25-15, 25-18) vendredi à Skopje, où les Red Dragons préparent l'Euro.

L'Euro 2019 sera le premier championnat d'Europe réunissant 24 équipes. Il se déroulera du 12 au 29 septembre dans quatre pays: la Belgique, la France, la Slovénie et les Pays-Bas.

La Belgique accueillera la poule B et jouera contre l'Autriche (13/09 20h30), l'Allemagne (14/09 17h30), l'Espagne (15/09 15h30), la Slovaquie (17/09 17h30) et la Serbie (18/09 20h30). La Belgique disputera ses deux premiers matchs au Palais 12, où 10.000 supporters sont attendus, et les trois suivants à la Lotto Arena d'Anvers (5.000 places). Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour le deuxième tour. Les matchs à élimination directe auront lieu au Sportpaleis (13.000 places).

En 2017, la Belgique avait atteint le dernier carré de l'Euro et s'était inclinée devant la Serbie dans le match pour le bronze.

L'équipe belge face à l'Ukraine: Tuerlinckx 14, Deroo 15, Grobelny 14, Van de Voorde 4, Valkiers 1, Coolman 8; libero: Ribbens et Stuer. Montés au jeu: Cosemans 1, Kindt.