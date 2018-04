Le Pôle ballons, le nouvel atout de taille du VBC Waremme

2000 mètres carrés de surface, de nombreux vestiaires, une salle de fitness et un immense hall multi-sport.

Ce sont les atouts du nouveau Pôle-ballon de la Province de Liège. Inauguré en novembre dernier, cette infrastructure provinciale est dédiée à la pratique du basket et.. du volley. Un sport célèbre dans la région grâce au VBC Waremme, un des deux seuls clubs francophones qui évoluent en Ligue A, la première division belge de volley.

Le VBC Waremme est aussi un club qui compte une des plus grandes écoles de jeunes volleyeurs de Wallonie et pour qui le pôle ballon a déjà changé la vie.

Dans un sport largement dominé par les clubs du Nord du Pays, Waremme a choisi une philosophie de formation bien particulière. Filles et garçons réunis, les 230 volleyeurs de l’école des jeunes sont groupés en fonction de leur niveau et non pas de leur âge. Et chaque enfant est formé pour évoluer à tous les postes du volley. Une formation payante puisque Waremme glane chaque année de nombreux titres régionaux voir nationaux chez les jeunes. Le club parvient même à placer des joueurs dans les différentes équipes nationales de jeunes.

En plus de résultats chez les jeunes, le VBC Waremme évolue aussi depuis plusieurs saisons en Ligue A, l'élite du volley belge. Une performance chaque année compliquée, en comparaison des moyens mis en place par les équipes flamandes mais grâce à au Pôle ballons, les joueurs ont un nouvel atout… de taille: avec un toit à 10 cms de la limite réglementaire, les équipes visiteuses sont parfois surprises par la hauteur du plafond!

Même si le Pôle ballons ne va pas tout changer pour le club de Waremme, il s'inscrit néanmoins parfaitement dans la logique de formation et de développement des jeunes volleyeurs de la région et pourra permettre au club de voir l'avenir plus... confortablement.