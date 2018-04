Hendrik Tuerlinckx et Celine Van Gestel Joueur et Joueuse de l'Année

Hendrik Tuerlinckx (Roulers) et Celine Van Gestel (Asterix) ont été sacrés Joueur et Joueuse de l'Année de volley lundi soir à Genk lors du 30e VolleyProms. Tuerlinckx, déjà primé en 2013, 2014 et 2017, a totalisé 136 points. Il devance Julien Winkelmuller (Menin/116 pts) et Jolan Cox (Maaseik/77).

Van Gestel a quant à elle obtenu un score monstrueux de 215 points. Elle précède de deux rues et un boulevard sa coéquipière Jasmien Biebauw (71 points) et Laure Flament (Gand/68 points).

Ce quatrième trophée permet à Tuerlinckx, 30 ans, qui se succède à lui même, de rejoindre les légendaires Roger Maes, Johan Baetens et Eddy Evens dans la livre d'or du volley belge, et de se rapprocher à une longueur de Jef Mol, le maître encore inégalé des années'70.

Van Gestel, 20 ans, élue pour la première fois, succède au palmarès à Britt Herbots, fraîchement promue MVP de la Ligue française.

Les MVP (Most Valuable Player) de la saison régulière sont Robert Wojcik (Guibertin) et... Celine Van Gestel, élus par les coaches qui attribuent des points lors de chaque match.

Mathieu Vanneste (Haasrode Louvain) et Silke Van Avermaet (Asterix) sont les Rookies de l'Année.

Asterix Avo Beveren truste tous les trophées féminins. Gert Vande Broek conserve en effet son titre de Coach de l'année. Joel Banks (Maaseik) est le lauréat masculin.

Marie-Catherine Boulanger succède par ailleurs à Arturo Di Giacomo au palmarès du meilleur arbitre.

Sam Deroo (Kedzierzyn) est comme l'an dernier le meilleur Joueur belge à l'étranger, et Kaja Grobelna (Lodz) qui succède à Laura Heyrman (Modène), la meilleure Joueuse. Tous deux évoluent dans la PlusLiga polonaise.