Championnat d’Europe de volley : les Red Dragons, battus par l'Ukraine, voient les huitièmes de finale s'éloigner fortement

La Belgique, 22e nation mondiale, voit les huitièmes de finale s'éloigner après sa défaite trois sets à un (25-27, 25-23, 25-18, 25-23) contre l'Ukraine (FIVB 24) pour son cinquième et dernier match du groupe A du championnat d'Europe de volleyball 2021 mardi à la Tauron Arena de Cracovie, en Pologne.

La rencontre était disputée et les deux équipes se rendaient coup pour coup à l'image des deux premiers sets. Le premier set tombait dans l'escarcelle de la Belgique (27-25) mais l'Ukraine profitait des erreurs belges pour égaliser à une manche partout (25-23).

Dans le troisième set, les Red Dragons comptaient rapidement six points de retard (16-10). Ne parvenant pas à contrer les offensives ukrainiennes, la Belgique était menée deux sets à un. Les Belges retrouvaient des couleurs dans une quatrième manche disputée mais la pièce tombait de nouveau côté ukrainien.

Avec un bilan d'une victoire et quatre défaites et un total de 4 points, les Red Dragons occupent toujours la 4e place du groupe A de cet Euro 2021 qui est aussi organisé en République tchèque (Ostrava), en Finlande (Tampere) et en Estonie (Tallinn).

Pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale, les troupes de Fernando Munoz devaient s'imposer 3-0 ou 3-1 contre les Ukrainiens. Ils devront donc attendre le résultat de la rencontre entre le Portugal et la Grèce mercredi à 20h30 pour savoir s'ils joueront les huitièmes de finale. Si la Grèce s'impose 3-2, la Belgique sera qualifiée.

Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Les groupes A et C se croisent (1er contre 4e et 2e contre 3e) en huitièmes et en quarts à Gdansk en Pologne. Les poules B et D se croisent à Ostrava. Le dernier carré est prévu les 18 et 19 septembre à Katowice, en Pologne.

La Belgique, qui dispute son sixième Euro de rang, avait été éliminée en huitièmes de finale en 2019, battue 3-2 par l'Ukraine. En 2017, les Red Dragons ont perdu, contre la Serbie, le match pour la médaille de bronze.