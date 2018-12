Brecht Van Kerckhove nouveau coach des Red Dragons

Fidèle adjoint chez les Red Dragons, Brecht Van Kerckhove devient le nouveau coach principal de l'équipe nationale de volley (messieurs). Ce Limbourgeois de 42 ans a été présenté vendredi à Vilvorde au siège de la fédération. Il sera chargé de poursuivre l'œuvre des volleyeurs belges, 7es du championnat du monde en Italie cette année, avec un triple objectif en 2019. Celui de la Golden League (en mai et juin), pour préparer le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2020 au mois d'août et, enfin, l'Euro en septembre en Belgique.

Brecht Van Kerckhove prend la succession de l'Italien Andrea Anastasi qui a remis sa démission, pour raisons familiales, il y a de cela quinze jours à peine. Brecht Van Kerckhove était son assistant, comme il fut celui de Vital Heylen depuis fin 2016 (après avoir occupé la même fonction chez les Yellow Tigers). Il sera assisté de Kris Eyckmans, qui reprend sa fonction, alors que le staff 'étranger' est conservé avec les Polonais Karol Redzioch (scouting) et Damien Musiak (scouting en tournoi), et l'Argentin Daniel Lecouna (préparateur physique).

La fédération a également ajouté un élément à sa structure avec Dominique Baeyens qui endosse une nouvelle fonction, celle de 'Program Driver' pour épauler Brecht Van Kerckhove sur les visions à long terme de l'équipe nationale.

Ancien distributeur à Roulers et Maaseik notamment, Brecht Van Kerckhove est depuis quatre saisons le coach de As en Liga A chez les dames, même s'il devrait quitte cette fonction la saison prochaine, a-t-il précisé vendredi. Ce sera sa première expérience à ce niveau. Il effectuera son baptême du feu à partir du 25 mai en Golden European League face à la Slovaquie, la Turquie et la Lettonie. Il connaîtra aussi dès le 16 janvier les adversaires de Red Dragons pour l'Euro 2019 fin septembre organisé par quatre pays, dont la Belgique (avec la Slovénie, les Pays-Bas et la France où aura lieu la phase finale).

Pour Brecht Van Kerckhove, le premier objectif sera le tournoi de qualification olympique (du 9 au 12 août) avec les Etats-Unis, les Pays-Bas et la Corée du Sud. Le lieu de l'évènement doit encore être déterminé, mais seul le premier du groupe est qualifié pour Tokyo 2020.

Un autre tournoi, continental, est prévu encore en janvier 2020 pour espérer assouvir le rêve olympique. "Il nous faudra certes réaliser un exploit", concède Brecht Van Kerckhove, "mais sur un match tout est possible. Et à la limite ce tournoi intercontinental est plus accessible pour se qualifier les JO que le tournoi continental car les pays européens possèdent le niveau du top mondial. Je suis convaincu en tous les cas que l'équipe a encore une grosse marge de progression devant elle", a estimé encore le nouveau coach des Red Dragons.