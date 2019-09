Brecht Van Kerckhove, coach des Red Dragons : "Le match contre la Serbie sera un bon test"

Les Red Dragons ont continué sur leur lancée en battant la Slovaquie 3-0 (25-23, 25-20, 25-15) mardi à Anvers, signant ainsi une 4e victoire en quatre matches dans le groupe B du championnat d’Europe de volley messieurs. Les Belges, déjà qualifiés pour les 8e de finale et assurés de finir à une des deux premières places du groupe, affronteront mercredi la Serbie, l’autre équipe invaincue du groupe B, avec la 1e place du groupe pour enjeu.

"Je suis satisfait à 100% après cette victoire", a déclaré le coach belge Brecht Van Kerckhove après le match face aux Slovaques. "Il n’y a pas grand-chose à dire sur la manière. On avait sans doute en tête qu’une victoire nous assurerait le top 2 et nous n’avons pas su tourner suffisamment le bouton après la journée de repos. A l’entraînement et dans les trois premiers matches, mes joueurs jouaient avec plaisir. J’ai trop peu vu cela aujourd’hui".

Les Belges affronteront les Serbes, qui les avaient battus en petite finale de l’Euro 2017, mercredi (20h30) à Anvers. "Nous jouerons à fond contre la Serbie, même si elle est plus forte sur papier. Il y a deux ans, les Serbes nous avaient privés de médaille à l’Euro. C’est une équipe très difficile à jouer mais nous devons pouvoir les battre. Ce sera en tout cas un beau match et un test pour voir où nous en sommes par rapport au tournoi de qualification olympique".