Voile : les Red Dolphins vice-champions d'Europe de course au large pour la troisième fois

Et de trois pour les Red Dolphins ! L'équipage belge de course au large vient de décrocher une troisième médaille d'argent en autant d'éditions de l'Euro de course au large en double mixte. Cette année, ce championnat d'Europe s'est déroulé en trois manches sur Figaro 3 et a vu dix équipages s'affronter en Italie.

Deuxièmes de la première manche fin août et troisièmes de la deuxième manche à la fin de la semaine dernière, Jonas Gerckens et Sophie Faguet ont réussi à conserver leur deuxième place au classement final à l'issue de la troisième manche. La Belgique avait pris la tête pendant la première nuit de course, mais la stratégie a ensuite été bouleversée par manque de vent. Les Red Dolphins terminent finalement deuxièmes derrière l'Italie et remportent la médaille d’argent.

Prochaine escale : le Mondial

Place désormais au premier Mondial de course au large en double mixte, dans quelques jours. Les Red Dolphins prendront le départ de cette course à Brindisi (Italie) le 15 septembre et disputeront le titre mondial jusque fin septembre.

Naviguer pour le titre mondial, cela pourra peut-être aider les équipages mixtes à "atténuer" quelque peu la déception olympique. Pour Gerckens et Faguet (naturalisée belge pour poursuivre ce rêve olympique) ainsi que pour leurs concurrents, les espoirs de participation aux Jeux ont été douchés en juin, quand le Comité Olympique International (le CIO) a "recalé" la discipline pour les Jeux de Paris 2024. Il faudra attendre (si tout va bien) les Jeux de Los Angeles en 2028 pour espérer voir un équipage mixte belge participer à la compétition.