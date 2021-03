Voile : Isaura Maenhout et Anouk Geurts décrochent un ticket olympique en classe 49er FX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts sont assurées de décrocher un ticket olympique pour la Belgique en classe 49er FX de voile pour les Jeux Olympiques d’été à Tokyo, a confirmé vendredi la fédération néerlandophone de voile. Le duo possède en effet 32 points d’avance sur leurs derniers rivaux pour remporter le dernier billet qualificatif réservé à l’Europe pour les JO du 23 juillet au 9 août.

Isaura Maenhout, 20 ans, et Anouk Geurts, 22 ans, occupent la 7e place du classement général avec 113 points. Il ne reste que la course aux médailles (réservée aux dix premiers et où les points sont doublés) qui ne peut rapporter que 20 points au maximum.

Concernées par ce dernier billet qualificatif, les Croates Enia Nincevic et MIhaela Zjena sont 10es avec 145 points. Troisième de ce classement des candidats olympiques, le skiff finlandais de Ronja Grönblom et Veera Hokka est 14e avec 152 points et ne disputera pas la "Medal race".

Par contre, suite à une avarie, chez les messieurs, en classe 49er, Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers ne peuvent plus décrocher un billet pour les JO de Tokyo. Le duo est 9e après 16 régates après avoir connu un bris de mat lors de la 11e régate. Ils n’ont pu disputer la régate suivante se voyant infliger le maximum de points de pénalités. Malgré une victoire dans la 14e régate et la 6e place dans la 16e et dernière régate avant la course aux médailles, Pelsmaekers et Lefèbvre sont à 24 points des Irlandais désormais inaccessibles pour les Belges, 17es des Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Robert Dickson et Sean Waddilove, 4es, comptent en effet 101 points pour 125 à Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers. Là aussi, la course aux médailles rassemble les dix premiers et les points y sont doublés. Un gain maximum de 20 points est permis.