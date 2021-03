Voile : Isaura Maenhout et Anouk Geurts, 7e à Lanzarote, décrochent un ticket olympique en classe 49er FX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont décroché un ticket olympique pour la Belgique en classe 49er FX de voile pour les Jeux Olympiques d'été à Tokyo. Le duo a terminé 7e de la régate internationale de Lanzarote, vendredi au large des Iles Canaries. Elle attribuait un dernier billet européen en vue des JO au meilleur des sept bateaux non encore qualifiés. Le précieux sésame était assuré dès avant la "Medal Race".

Cela ne les a pas empêché de bien se débrouiller dans la "course aux médailles", disputée dans des conditions de mer difficiles avec de gros creux. Isaura Maenhout, 20 ans, et Anouk Geurts, 22 ans, ont pris la 4e place de cette 17e et dernière régate qui doublait les points.

Au classement final, le "Sailing Team" 2020 en Belgique totalise 117 points. La victoire est revenue au skiff brésilien des championnes olympiques Grael/Kunze (71) devant le Danemark (92), les Pays-Bas (95), l'Espagne (98), la Nouvelle-Zélande (98) et l'Allemagne (112).