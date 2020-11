Vendée Globe: Thomson repasse devant Le Cam, Beyou dans l'attente

Tuto - le Vendée Globe pour les Nuls - 100% Sport - 08/11/2020 Tous les 4 ans c’est pareil, les footballeurs ont leur Coupe du monde ou leur Euro, les athlètes ont leurs JO et les skippers leur Vendée Globe. La neuvième édition de cette course mythique s’est élancée ce dimanche des Sables-d’Olonne. Mais qu’a-t-elle donc de si particulier cette course à la voile ? Quentin Volvert s’est posé la question dans notre séquence TUTO 100% Sport.