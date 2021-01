Vendée Globe : suivez l’arrivée aux Sables-d’Olonne en direct vidéo (Mercredi soir)

Le neuvième Vendée Globe de l’histoire touche à sa fin et devrait connaître son grand vainqueur dès ce mercredi. Le Tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance s’est élancé le 8 novembre des Sables-d’Olonne, lieu de l’arrivée qui devrait se dérouler dans la soirée.

Jamais dans l’histoire du Vendée Globe une arrivée n’a été aussi serrée. Dalin mène la course mais Herrmann ou encore Burton, Ruyant, Bestaven sont tout proches. Et deux des poursuivants (Herrmann et Bestaven pourraient ne pas passer la "ligne d’arrivée" en premier, mais l’emporter grâce aux compensations horaires reçues après avoir été déroutés pour le sauvetage d’Escoffier.)

Charlie Dalin mène toujours la flotte du Vendée Globe, mardi en fin de journée alors qu’il n’est plus qu’à 700 km de l’arrivée aux Sables d’Olonne, suivi de l’Allemand Boris Herrmann, qui lui emboîte le pas.

Dalin (Apivia) s’apprête à passer sa dernière nuit en mer après quelque 80 jours en solitaire, dans un sprint final avec quatre autres skippers qui laisse une totale incertitude sur le vainqueur de cette neuvième édition.

Outre Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), qui a choisi la même route que Dalin, Louis Burton (Bureau Vallée 2), Thomas Ruyant (LinkedOut) et Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) jouent serré, sur une trajectoire différente de celle empruntée par Dalin.

Parmi ce quintette, deux marins ont reçu des compensations horaires --Bestaven (10 h 15 min) et Herrmann (6 h)-- pour avoir aidé aux recherches dans le sauvetage d’un concurrent. Ces compensations, qui seront retranchées une fois la ligne d’arrivée passée, peuvent peser lourd pour la désignation du vainqueur du Vendée Globe.