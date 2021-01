Vendée Globe : suivez l’arrivée aux Sables-d’Olonne en direct (LIVE vidéo vers 19H)

Le neuvième Vendée Globe de l’histoire touche à sa fin et devrait connaître son grand vainqueur dès ce mercredi. Le Tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance s’est élancé le 8 novembre des Sables-d’Olonne, lieu de l’arrivée qui devrait se dérouler dans la soirée.

Qui succédera à Armel Le Cléach, vainqueur de la dernière édition ? Réponse en direct vidéo sur RTBF. be/sport.



Charlie Dalin était toujours en tête du Vendée Globe au pointage de mercredi matin mais son avance s'est considérablement réduite sur ses poursuivants immédiats, Boris Herrmann et Louis Burton, dans la dernière ligne droite.

Dalin (Apivia) ne compte plus que 49 milles nautiques d'avance (91 km) sur Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) et 57,8 sur Burton (Bureau Vallée 2), alors que l'arrivée du trio aux Sables-d'Olonne est prévue pour mercredi soir. Elle était respectivement de 82 et 123,2 mardi à 18h00.



Le premier arrivée sera-t-il le vainqueur ?

Le premier qui franchira la ligne d'arrivée au large des Sables-d'Olonne ne sera pas forcément le vainqueur, en raison des compensations de temps liées au sauvetage de Kevin Escoffier fin novembre.

A cet égard, Herrmann bénéficie d'un stock de six heures. Il s'agit de 10h15 pour Yannick Bestaven (Maître Coq IV), toujours 5e du classement mercredi matin, et qui s'est lui aussi rapproché du leader, avec un retard de 182,8 milles contre 266 la veille à 18h00.