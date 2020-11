Vendée Globe: Ruyant talonné, gros soucis pour Thomson

En tête du Vendée Globe, le Français Thomas Ruyant (LinkedOut) est désormais talonné par son compatriote Charlie Dalin (Apivia) au classement établi dimanche matin (9h00). L'écart entre les deux premiers de la course partie il y deux semaines des Sables-d'Olonne est de 20 milles nautiques (37 km). Dalin filait à 15 noeuds (27,8 km/) tandis que Ruyant avançait au même moment à 10,6 noeuds (19,7 km/). Leur écart s'est réduit de motié depuis le précédent pointage établi à 5h00.

Leader jusque dans la nuit de vendredi à samedi, le Gallois Alex Thomson connaît de gros soucis "structurels" avec son voilier Hugo Boss. Le skipper gallois est néanmoins en sécurité. Son équipe et ses ingénieurs tentent de trouver une solution pour réparer les dommages. Il se trouve à quelque 800 milles à l'est de Rio de Janeiro dans l'Atlantique sud et n'avance plus qu'à 5,72 nds (10,6 km/h). Il est encore troisième mais accuse un retard de 91,69 milles (170 km).

Classement dimanche à 09h00:

1. Thomas Ruyant (Fra/LinkedOut) à 19.766,8 milles de l'arrivée

2. Charlie Dalin (Fra/Apivia) à 20 milles du premier

3. Alex Thomson (G-B/Hugo Boss) 91,7,1

4. Jean Le Cam (Fra/Yes we Cam !) 259,3

5. Kevin Escoffier (Fra/PRB) 296,4