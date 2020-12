Vendée Globe : revivez les meilleurs moments de la sixième semaine en vidéos

Au moment d’aborder la septième semaine de course, Yannick Bestaven, toujours suivi de Charlie Dalin et Thomas Ruyant, est aux commandes de la flotte du Vendée Globe. L’occasion de revenir sur une sixième semaine particulièrement agitée en tête de course !

Bestaven (Maître Coq IV), qui doit encore parcourir quelque 10.600 milles nautiques théoriques (19.631 km) pour boucler le tour du monde en solitaire sans escale, navigue avec un écart de 130 nm (239 km) sur Dalin (Apivia). Ruyant (LinkedOut) est quant à lui à 165 nm (306 km) du leader. Le trio de tête se trouve dans la longitude de petit archipel des îles Chatham, dans le Pacifique sud.