Vendée Globe : revivez les meilleurs moments de la neuvième semaine en vidéos

Alors que le Vendée Globe vient d’entrer dans sa dixième semaine, nous vous proposons de retrouver en vidéos les péripéties de nos skippers lors de la neuvième semaine. Principal enseignement, la course en tête se resserre très fortement et le suspens est encore entier. Les Sables d’Olonne se rapprochent, avec une arrivée estimée dans les derniers jours du mois de janvier ! La fin de course s’annonce passionnante alors que la semaine dernière a été émouvante pour tous les Cap-Hornais, qui ont passé le plus difficile des trois caps, un exploit retentissant pour tout marin.

Point sur la course

Bestaven (Maître Coq IV) poursuit toujours la course en tête depuis presque un mois. Mais les 400 milles nautiques (740 km) d’avance qu’il avait la semaine dernière sur son poursuivant direct ont fondu. Lundi à mi-journée, ce ne sont que quelque 50 milles nautiques (92 km) qui le séparent de son dauphin Charlie Dalin (Apivia).

Rien d’étonnant alors que le marin rochelais navigue dans une zone de vents très faibles. Mais il va en sortir bientôt alors que Dalin et Ruyant vont s’y frotter à leur tour, tout comme le quatrième Damien Seguin (Groupe Apicil), et derrière lui une meute de marins plus que motivés.