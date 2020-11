Vendée Globe : revivez la troisième semaine (très agitée) en vidéos

La troisième semaine du Vendée Globe 2020 a été très agitée ! Nombreux skippers ont rencontré des avaries… Avec notamment l’abandon d’un des grands favoris et ancien leader de la course, Alex Thompson. Les skippers sont désormais dans les mers du Sud avec une baisse des températures, plus de vent et de plus grosses vagues. La course se durcit.

Ce lundi, Charlie Dalin (Apivia) est toujours aux commandes du Vendée Globe alors qu’il s’apprête à entrer dans l’océan Indien. Autre abandon à signaler : Kevin Escoffier, troisième de la course, attend d’être secouru après une importante voie d’eau sur son bateau. Il est monté à bord de son radeau de survie après avoir déclenché sa balise de détresse cet après-midi. Il attendait l’arrivée d’un autre concurrent, Jean Le Cam (Yes We Cam !), dérouté à la demande de la direction de course.

Pour le leader, le premier Cap (sur les trois à valider) est en vue : celui de Bonne Espérance. Il a donc désormais parcouru un quart de la course.

Le résumé de la première semaine en vidéos

Le résumé de la deuxième semaine en vidéos