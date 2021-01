Vendée Globe : revivez la onzième semaine en vidéos avant un final haletant

La onzième et dernière semaine complète du Vendée Globe vient de se terminer. La douzième révélera ce mercredi le grand vainqueur d’une édition particulièrement haletante jusqu’au bout.

A environ deux jours de l’arrivée, difficile de faire des pronostics, les stratégies différentes et les bonifications peuvent encore faire toute la différence.

Lundi à la mi-journée, le trio de tête restait le même, avec en 1re position Charlie Dalin (Apivia), repassé en tête pendant la nuit, suivi de Louis Burton (Bureau Vallée 2) et Boris Hermann.

L’écart semblait se réduire entre les deux leaders : au pointage de 12h00, Dalin ne comptait plus que 20,8 milles d’avance sur Burton, alors qu’il en comptait 32,4 (60 km) au précédent pointage.

Coté vitesse, Dalin reste également devant (19,3 nœuds) mais là encore, la différence se réduit : Burton file désormais à 18,17 nœuds tandis que l’Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), en troisième position, navigue à 18,63 nœuds.

Final haletant

Tous trois ont mis le cap à l’est, soit la route qui offre le moins de distance à parcourir, mais aussi le moins de mer et le moins de vent.

Derrière, la stratégie est différente : Thomas Ruyant (4e, à 167,2 milles), Yannick Bestaven (5e, à 227, 3 milles) et Damien Seguin (6e, à 314,9 milles) font route vers le nord, un trajet plus long mais qui pourrait leur permettre de bénéficier ensuite du flux de sud-ouest et de gagner en vitesse.

Résultat : le final de la course s’annonce haletant. Le final est prévu mercredi et sera à suivre en direct vidéo sur RTBF. be/sport.