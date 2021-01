Vendée Globe : Pot au Noir et sprint final, revivez la dixième semaine en vidéos

Le sprint final du Vendée Globe est lancé ! Et il est bien difficile, à l’entame de la onzième semaine, de savoir qui sera l’heureux vainqueur de ce Tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Nous vous proposons, comme chaque semaine, de revenir en vidéos sur la semaine écoulée.

Le point sur la course

Sortis du terrible Pot au Noir sans l’avoir trop subi, le leader du Vendée Globe Charlie Dalin et son dauphin Louis Burton remontent lundi l’Atlantique nord en ayant choisi des trajectoires différentes dans un jeu de stratégie à une dizaine de jours de l’arrivée.

Le duo de tête a réussi à prendre de la distance sur un groupe de poursuivants composé de sept bateaux, dont beaucoup sont empêtrés dans le Pot au Noir (zone de convergence intertropicale), faute de vents.

"J’ai été tout droit et ça s’est bien passé, j’ai eu de la chance et de la réussite sur ce coup-là", a raconté Louis Burton (Bureau Vallée 2) lors d’une vacation avec le PC course.

"C’est plutôt intéressant pour Charlie (Dalin) et moi, on a été moins pénalisé que le reste de la flotte. On a un peu plus d’avance sur les concurrents que lorsque l’on est rentré dans le pot au noir", a-t-il poursuivi.

Au classement lundi à mi-journée, Charlie Dalin (Apivia), naviguait en tête avec 42,6 milles nautiques (79 km) d’avance sur Burton.

Le troisième bateau de la flotte est celui barré par Damien Seguin (Groupe Apicil), avec quelque 110 nm (203 km) d’écart sur Dalin. Thomas Ruyant (LinkedOut), qui occupe la quatrième position, est virtuellement tout proche de Seguin (moins d’un kilomètre) mais les deux skippers ont des routes divergentes.

Ce qui est aussi le cas de Dalin et Burton.