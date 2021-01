Vendée Globe : le "sauveur" Jean Le Cam a franchi la ligne d'arrivée et se classe 4e

Un jury avait accordé seize heures et quinze minutes de compensation à Jean Le Cam pour ce sauvetage, ce qui ramène son temps officiel à 80 jours, 13 heures, 44 minutes et 55 secondes.

Le skipper Jean Le Cam a franchi en huitième position la ligne d’arrivée du Vendée Globe jeudi après 81 jours, 5 heures, 59 minutes et 55 secondes en mer et se classe quatrième après déduction des compensations qu’il a obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier .

La neuvième édition du Vendée Globe a été remportée par Yannick Bestaven (Maître Coq IV) en 80 jours 3 heures et 44 minutes et les deux autres marches du podium sont occupées par Charlie Dalin (Apivia) et Louis Burton (Bureau Vallée 2).

Cette 9e édition du Vendée Globe avait pris son départ le 8 novembre des Sables-d'Olonne.

Le record de cette épreuve appartient depuis la 8e édition à Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII), vainqueur de l'édition 2016-2017 en 74 jours, 3 heures 35 minutes et 46 secondes.