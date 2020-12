Vendée Globe : Le Cam reprend son cap seul après avoir confié Escoffier à la Marine nationale

Le skipper français Jean Le Cam a repris en solitaire dimanche le cours de son Vendée Globe après avoir confié Kevin Escoffier, son passager involontaire depuis six jours, aux bons soins de la Marine nationale.

Escoffier, qui avait dû abandonner la course en raison d’une importante voie d’eau dans son bateau PRB et qui avait été secouru par Le Cam (Yes We Cam !), a en effet été récupéré par la Marine nationale.

L’opération de transfert du Français depuis "Yes We Cam !" vers la frégate de la Marine nationale Nivôse, effectuée dans la nuit de samedi à dimanche, est "réussie", s’est félicitée PRB dans un communiqué.

Cette scène a été filmée par Le Cam et postée sur son compte Twitter : sur les images, on peut voir Escoffier enfiler sa combinaison de survie TPS et constater qu'"il reste de l’eau dans les pieds", souvenir de son précédent séjour dans son radeau de survie.

"Ça me fait bizarre, la dernière fois, ce n’était pas bon signe", plaisante le natif de Saint-Malo en référence à son récent naufrage qui l’avait contraint à abandonner son bateau en quelques minutes.

"Voilà, il est arrivé comme ça, il repart comme ça", remarque ensuite malicieusement son aîné avant que le zodiac dépêché par le Nivôse ne s’approche de la poupe de "Yes We Cam !, dans une mer agitée, pour récupérer Escoffier.