Vendée Globe : la quatrième semaine en vidéos, avec en point d'orgue un sauvetage héroïque

Quelle semaine pour les skippers du Vendée Globe ! Après l’énorme sauvetage de Jean Escoffier par l’incroyable Jean Le Cam, il a fallu se remettre de ses émotions pour l’ensemble des skippers… De nouveaux abandons : oh ce que la mer peut se montrer cruelle ! Et toujours une course serrée en tête : Charlie Dalin dirige la flotte du Vendée Globe depuis deux semaines, mais son avance sur ses poursuivants diminue et n’est plus aujourd’hui que de 165 milles (306 km) sur son poursuivant immédiat, désormais Thomas Ruyant (LinkedOut). Les premiers sont dans un Océan indien bien agité, ils se dirigent vers une nouvelle tempête qui promet un début de cinquième semaine bien agité !