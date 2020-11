Vendée Globe : la 2e semaine en vidéos avec le Pot-au-Noir, une belle bagarre et de sublimes images

Les 31 concurrents du Vendée Globe terminent une deuxième semaine bien agitée ! Une bonne partie d’entre eux a désormais rejoint l’hémisphère sud… Les bateaux de tête se dirigent vers le Cap de Bonne Espérance. Ils ont donc traversé le fameux Pot-Au-Noir cette semaine, avec des conditions toujours très particulières dans cette zone. En ce qui concerne la course en tête Thomas Ruyant (LinkedOut) est passé devant le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) samedi. Suivis par Charlie Dalin (Apivia) et Jean Le Cam. Les trois premiers skippers naviguent sur des "Foilers", voiliers capables de survolés l’eau, le premier qui n’est pas équipé de cette "technologie", c’est le doyen de la course, Jean Le Cam.

On vous propose plusieurs extraits vidéos de cette semaine sur les bateaux du Vendée Globe, ce Tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Des conditions dantesques, des petits moments de détente ou de folie mais aussi et surtout de superbes paysages…

