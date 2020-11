Vendée Globe : Kevin Escoffier, 3e, déclenche sa balise de détresse, Le Cam arrive à son secours

Le skipper français Kevin Escoffier, qui occupait la 3e place du classement du Vendée Globe, a déclenché sa balise de détresse lundi après-midi. Il a annoncé à son équipe à terre que son voilier "PRB" avait une importante voie d'eau. Jean Le Cam, 4e du classement, et concurrent le plus proche a été dérouté pour lui porter secours.

Le "Yes We Cam!" devait arriver sur zone en fin d'après-midi, annoncent les organisateurs de cette 9e édition de ce tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance parti le 8 novembre des Sables-d'Olonne.