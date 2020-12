Vendée Globe: Dalin tient bon la barre dans le Grand Sud

Vendée Globe : Escoffier récupéré par la Marine Nationale - Vendée Globe - 06/12/2020 Le skipper français Jean Le Cam a repris en solitaire dimanche le cours de son Vendée Globe après avoir confié Kevin Escoffier, son passager involontaire depuis six jours, aux bons soins de la Marine nationale. Escoffier, qui avait dû abandonner la course en raison d’une importante voie d’eau dans son bateau PRB et qui avait été secouru par Le Cam (Yes We Cam !), a en effet été récupéré par la Marine nationale.