Vendée Globe: Dalin navigue dans les 40es rugissants, Ruyant scie son foil

Pour son premier tour du monde, Charlie Dalin mène avec brio la flotte du Vendée Globe et découvre depuis la nuit de jeudi à vendredi la zone réputée violente des 40es rugissants quand son poursuivant direct Thomas Ruyant scie la partie de son bateau endommagée.

Dalin, marin de 36 ans à la barre d'un bateau de toute dernière génération (Apivia) qui peut presque voler grâce à deux foils (appendices latéraux), en a enfin terminé avec la descente de l'Atlantique, particulièrement lente.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a été le premier à entrer dans les 40es sud, une zone située entre les 40e et 50e (50es hurlants) parallèles sud. Régater dans cette zone est connu comme l'exploit maritime ultime en raison des déferlantes ou des vents violents et où la température chute drastiquement.

Deux navigateurs, le Britannique Nigel Burgess (1992) et le Canadien Gerry Roufs (1997), l'ont d'ailleurs payé de leur vie. En 1989, le monocoque de Philippe Poupon s'était couché sur le flanc, victime d'une déferlante.

>>> Toutes les infos sur le Vendée Globe

Dalin se dirige vers l'un des points de passage obligés du Vendée Globe, le Cap de Bonne-Espérance, qui est en quelque sorte la porte officielle de l'entrée dans les mers du sud.

Il devrait atteindre lundi la pointe sud de l'Afrique, soit trois jours de plus que ce qu'avait mis Alex Thomson lors de la dernière édition en 2016 (17 jours et 23 heures).

Suspendu au dessus du foil

Vendredi, Dalin naviguait tout proche de la zone d'exclusion antarctique, un territoire interdit pour les participants et délimité par la direction de course pour éviter que les navigateurs ne se retrouvent coincés par des icebergs ou qu'ils percutent ces monstres de glace.

Le dauphin de Dalin, Thomas Ruyant (LinkedOut), lui aussi pilotant un bateau volant, est encore loin de cette partie. Au classement de vendredi midi, il accusait 262 milles nautiques (486 km) de retard sur le leader.

Mais le marin nordiste a dû jouer les "maîtres scieurs" jeudi après-midi.

Mercredi, Dalin a constaté que son foil bâbord était bien fissuré. Avec son équipe à terre, la décision a été prise "de couper une partie du +tip+ (zone verticale du foil)".

"Je viens de couper mon joli foil", a raconté Ruyant dans une vidéo où on le voit, harnaché, découper la partie haute de l'appendice à l'aide d'une scie.

"Il a fallu que je sorte du bateau pour opérer. Il a quand même fallu que je me suspende au-dessus du foil: j'ai retiré environ deux mètres de +tip+" (...) Il ne reste plus qu'un bout qui sort de la coque. Cela ne va pas m'empêcher d'aller vite et de faire ma course !", a promis Ruyant, qui est même monté en haut du mât, histoire de peaufiner la réparation.

Autre grand favori de la course également handicapé avec une avarie, le Gallois Alex Thomson peine à revenir en course. L'ancien leader pointait à la 11e place, à 658 nm (1218 km) de Dalin.

Mais selon l'équipe du Britannique, Thomson a passé une partie de la nuit à renforcer les réparations qu'il a opérées pour pallier un problème structurel, détecté le week-end dernier et qui l'a fait dégringoler au classement.

Thomson avait doublé l'Equateur en tête en quelque dix jours. Vendredi midi, au dix-neuvième jour de course, le Japonais Kojiro Shiraishi (DMG Mori) est entré dans l'hémisphère sud, en 31e position.

Il ne reste plus que Jérémie Beyou (Charal) dans l'hémisphère nord.