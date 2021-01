Le neuvième Vendée Globe de l’histoire s’est élancé le 8 novembre des Sables d’Olonne, lieu de l’arrivée également. Le Tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance s’est terminé… ce mercredi soir. Une arrivée qui n'a jamais été aussi serrée.

C’est Charlie Dalin (Apivia), un skipper français de 36 ans, qui a franchi la ligne en premier. Louis Burton (Bureau Vallée 2) devrait arriver en deuxième. Mais il n’est pas écrit que Dalin succédera à Armel Le Cléach, lauréat de la précédente édition.

En effet, Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) et Yannick Bestaven (Maître Coq IV) ont participé au sauvetage de Kevin Escoffier fin novembre, obtenant une compensation de temps liées à cet épisode : six heures pour le premier, dix heures et quinze minutes pour le deuxième. Herrman ou Bestaven pourraient donc s’imposer… sans franchir la ligne en premier.

Ce n'est pas la première fois que le Vendée Globe applique des compensations horaires. Lors de l'édition 2008/2009, Marc Guillemot et l'Anglaise Samantha Davies s'étaient déroutés pour porter secours à Yann Eliès, victime d'une fracture du fémur à bord de son bateau. Guillemot avait apporté un soutien psychologique décisif à Eliès en attendant l'arrivée des secours australiens. Samantha Davies s'était déroutée mais n'avait pas pu atteindre Eliès et son bateau avant l'arrivée des secours.

Guillemot avait reçu 82 heures de compensation et Samantha Davies, 32 heures. Et pour 80 minutes, Davies a été dépossédée de la troisième place au profit de Guillemot. L'édition avait été remportée par Michel Desjoyeaux en 84 jours.