Vendée Globe : Dalin et Ruyant se suivent de près

Charlie Dalin - © JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

Jour 16 : Dalin et Ruyant se suivent de près - Vendée Globe 2020 - 25/11/2020 Charlie Dalin emmenait toujours la flotte du Vendée Globe, tour du monde à la voile en solitaire sans escale, ni assistance, dans la longue et lente descente de l'Atlantique, avec dans son sillage Thomas Ruyant et Jean Le Cam, selon le pointage de mercredi en début de matinée.