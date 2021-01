Vendée Globe : Dalin en tête, Bestaven chute à la 4e place

Repassé en tête brièvement mercredi, Yannick Bestaven (Maître Coq IV) n'est plus que quatrième au classement du Vendée Globe jeudi matin (9h00). Devant lui, Charlie Dalin (Apivia) possède 55,4 milles (102 km) d'avance. Il est aussi débordé par Louis Burton (Bureau Vallée 2), qui ne cesse de remonter depuis plusieurs jours. Il accusait encore 212 milles (393 km) de retard sur la tête de course, il y a trois jours. Le voilà pointé avec 15,9 milles (29,5 km) de retard sur le leader. En troisième position, Thomas Ruyant (LinkedOut) reste dans la course à 44,5 milles (82,4 km).

Bestaven navigue beaucoup plus lentement que ses concurrents directs puisqu'au dernier pointage il avançait à 8,7 noeuds (16,1 km/h) contre 13,44 (24,9 km/h) pour Dalin. A tel point, que le 5e Damien Seguin (Groupe Apicil) devrait le dépasser dans les prochaines heures.

>> Toutes les infos sur le Vendée Globe