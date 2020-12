Vendée Globe : Charlie Dalin voit ses deux premiers poursuivants fondre sur lui

Thomas Ruyant (LinkedOut) continue sa remontée sur Charlie Dalin (Apivia), le leader de la 9e édition du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance. L'écart entre eux n'était plus que de 71 milles nautiques (132 km) au dernier classement établi à samedi matin à 6 heures. Troisième de la course, Yannick Bestaven (Maître Coq IV) était lui pointé à 84 milles (156 km) alors que les concurrents ont parcouru 40% de l'épreuve après 34 jours de course. En tête depuis le 23 novembre, Dalin a expliqué les raisons du retour de ses poursuivants : "Entre la grosse dépression d'il y a trois jours puis la zone de molle que j'ai traversée hier (vendredi, ndlr), j'ai envie de dire que ça suffit ! J'ai perdu 16 milles par heure hier. Quand on sait qu'on se bat pour gagner le moindre mille, c'est dur à avaler (...) Ça n'a été qu'un problème technique de pas de vent."

Derrière le trio, à une centaine de milles, la bagarre pour la quatrième place opposait Damien Seguin, Louis Burton, Jean Le Cam, tous trois séparés d'à peine 4 milles (8 km). Benjamin Dutreux n'était qu'à une vingtaine de milles, moins de 40 km, derrière ce second trio.

Classement samedi à 06h00 :

1. Charlie Dalin (Fra/Apivia) à 13.894,9 milles de l'arrivée

2. Thomas Ruyant (Fra/LinkedOut) à 71,2 milles du premier

3. Yannick Bestaven (Fra/Maître Coq IV) 84,2

4. Damien Seguin (Fra/Groupe Apicil) 211,1

5. Louis Burton (Fra/Bureau Vallée 2) 212,5

6. Jean Le Cam (Fra/Yes we Cam !) 215,5

7. Benjamin Dutreux (Fra/OMIA-Water Family) 231,6

8. Boris Herrmann (All/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 267,3

9. Isabelle Joschke (All/MACSF) 300,6

10. Giancarlo Pedote (Ita/Prysmian Group) 387,7