Vendée Globe : Charlie Dalin repasse en 2e position derrière Yannick Bestaven

Vendée Globe : incroyable regroupement de cinq bateaux en quelques dizaines de noeuds - Vendée... Tour du Monde en solitaire ils disaient? Ils n'ont évidemment pas enfreint les règles du Vendée Globe, mais cinq skippers se sont retrouvés tellement proches dans l'Océan Indien qu'ils pouvaient s'apercevoir les uns les autres ! Un tel regroupement est inédit dans cette course avec un terrain de jeu tellement vaste. Louis Burton, Damien Seguin, Boris Herrmann, Jean le Cam et Benjamin Dutreux ont donc vécu ce moment cocasse et qui a du leur faire du bien au moral. Un véritable embouteillage en pleine mer qui a été immortalisé par les différents skippers en mer, on vous laisse apprécier.