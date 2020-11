Vendée Globe : Charlie Dalin a fait le trou en tête, importante avarie pour Sébastien Destremau

Le Français Charlie Dalin, abord de son voilier Apivia, a conforté sa place de leader de la 9e édition du Vendée Globe. Le vainqueur de la Jacques-Vabre 2019 en classe Imoca avec Yann Eliès possède désormais 36,9 milles (68,3 km) d'avance sur son compatriote Thomas Ruyant (LinkedOut) au classement établi ce mardi à 9h00. Il a toutefois perdu quelques milles par rapport au pointage de 5h00. Les premiers s'approchent du cap de Bonne-Espérance qui ouvre la passage vers le Pacifique. Dalin s'est emparé de la tête de la course il y a vingt-quatre heures.

Le résumé de la première semaine en vidéos

Le résumé de la deuxième semaine en vidéos

Derrière les deux hommes de tête, on retrouve toujours le doyen de la course Jean Le Cam qui mène son bateau Yes We Cam!, ancienne génération (sans foil) avec 281,2 milles de retard (520 km). Quatrième Français aux premières places, Kevin Escoffier (PRB) pointe à 333,7 milles (618 km). Le Gallois Alex Thomson, dont le Hugo Boss connaît de gros soucis structurels, n'est plus que 8e. Il a été dépassé par le Français Yannick Bestaven (Maître Coq IV), 5e, l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), 6e, et le Français Sébastien Simon (Arkea Prepac) désormais 7e. Tous disposent des foils qui permettent des vitesses plus élevées. La première femme la Britannique Samantha Davies (Initiatives-Coeur) occupe la 10e place à 548,3 milles (1015 km).

Un seul abandon a été enregistré parmi les 33 concurrents, celui de Nicolas Troussel (Corum). Mais Sébastien Destremau a annoncé mardi matin être victime d'une "avarie majeure de quille" sur son voilier Merci. Elle pourrait le contraindre à renoncer. Il occupait la 30e position et était à l'arrêt dans le dernier classement.

Classement mardi à 09h00 :

1. Charlie Dalin (Fra/Apivia) à 19.215 milles de l'arrivée

2. Thomas Ruyant (Fra/LinkedOut) à 36,9 milles du premier

3. Jean Le Cam (Fra/Yes we Cam !) 281,2

4. Kevin Escoffier (Fra/PRB) 333,7

5. Yannick Bestaven (Fra/Maître Coq IV) 417

6. Boris Herrmann (All/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 424,5

7. Sébastien Simon (Fra/Arkéa-Paprec) 467,9

8. Alex Thomson (G-B/Hugo Boss) 471,1

9. Louis Burton (Fra/Bureau Vallée 2) 531,8

10. Samantha Davies (G-B/Initiatives-Coeur) 548,3

...