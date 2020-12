Vendée Globe : cadeaux, foie gras et… des baleines pour fêter Noël

Noël, cela se fête ! Et même en solitaire sur leur bateau au milieu de l’océan Pacifique, les participant.e.s au Vendée Globe ont célébré Noël. Chacun à leur façon. Certains se sont déguisés en Père Noël, comme Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artisans Artipôle) et Romain Attanasio (Pure – Best Western). Tous n’ont pas échappé à la tradition et ont tenu à se concocter un repas spécial pour l’occasion. Jean Le Cam, le doyen de cette 9e édition, s’est offert le luxe de déguster du foie gras sur son "Yes We Cam !".

>>Lire aussi Vendée Globe : Yannick Bestaven et Charlie Dalin presque au coude-à-coude

Autre tradition : celle des cadeaux. La majorité des skippers a déballé quelques présents. Armel Tripon (L’Occitane en Provence) a notamment découvert un pull de Noël. Le skipper français plaisantait : "Ah, cela tombe bien ! Je me demandais encore hier soir ce que j’allais porter pour descendre les poubelles…" Damien Seguin (Groupe Apicil) est sans doute le marin le plus chanceux. En sortant d’une sieste, il a eu la chance de voir deux rorquals à seulement quelques mètres de son monocoque. Le Français a eu le temps de filmer le spectacle avec ces cétacés de plus de 20m de long. "J’ai une chance incroyable !", confiait-il, avec une voix tremblante, submergé par cette visite inattendue.

En tête de la course, les favoris à la victoire finale ont également célébré Noël. Charlie Dalin aura probablement davantage savouré son champagne. Avec son "Apivia", le Français a repris la première place ce vendredi matin après 47 jours de course. Une première place qui était détenue jusqu’ici par Yannick Bestaven (Maître Coq IV).