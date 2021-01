Vendée Globe : Bestaven compte 250 km d'avance sur Dalin à l'approche du Cap Horn

Alors que le globe tout entier a rejoint 2021, Yannick Bestaven et Charlie Dalin ont creusé un écart plus conséquent avec leur premier poursuivant, Thomas Ruyant, rejeté à près de 450 milles (830 km) du duo de tête du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance qui a pris le départ il y a 54 jours des Sables-d’Olonne. Moins de 200 milles (360 km) séparent les sept concurrents suivants.

Bestaven (Maître Coq V) compte désormais 136,2 milles d’avance (252 km) sur Charlie Dalin (Apivia), alors que les deux hommes s’approchent du Cap Horn, dernier cap mythique à franchir avant la remontée dans l’Atlantique vers la Vendée.

Thomas Ruyant (LinkedOut) voit son avance sur Damien Seguin (Groupe Apicil) se réduire. Elle n’est plus que de 78 milles (140 km). Entre Boris Hermann (Seaexplorer), Jean Le Cam (Yes we Cam !), Isabelle Joschke (MACSF), Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family), Maxime Sorel (V and B-Mayenne), Louis Burton (Bureau Vallée 2) et Giancarlo Pedote (Prysmian Group), qui occupent les places de 5 à 11, les distances ne dépassent pas les 110 milles (moins de 200 km), ce qui promet une belle fin de course pour les places d’honneur.

Les leaders de la course ont désormais couvert plus des deux tiers de la distance à parcourir.

Classement vendredi à 08h00 :

1. Yannick Bestaven (Fra/Maître Coq IV) à 7.590,1 milles de l’arrivée

2. Charlie Dalin (Fra/Apivia) à 136,2 milles du premier

3. Thomas Ruyant (Fra/LinkedOut) 448,6

4. Damien Seguin (Fra/Groupe Apicil) 526,6

5. Boris Herrmann (All/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 605,9

6. Jean Le Cam (Fra/Yes we Cam !) 616,5

7. Isabelle Joschke (All/MACSF) 619,1

8. Benjamin Dutreux (Fra/OMIA-Water Family) 620,8

9. Maxime Sorel (Fra/V and B Mayenne) 668,2

10. Louis Burton (Fra/Bureau Vallée 2) 703,4

11. Giancarlo Pedote (Ita/Prysmian Group) 715,3