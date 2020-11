Vendée Globe : Alex Thomson et Jean Le Cam en maîtres avant d'affronter Theta - © LOIC VENANCE - AFP

Jour 5 : Alex Thomson et Jean Le Cam en maîtres avant d'affronter Theta - Vendée Globe 2020 -... Les deux marins les plus expérimentés de la flotte, le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) et le Français Jean Le Cam (Yes We Cam !), qui participent chacun à leur cinquième Vendée Globe, mènent toujours la course ce vendredi midi. Le tandem franco-britannique s'apprête à affronter la grosse dépression tropicale Theta, entre les Canaries (Espagne) et les Açores (Portugal).