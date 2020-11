Vendée Globe 2020 : revivez la première semaine, animée et remplie d'émotions, en vidéos

La neuvième édition du Vendée Globe s’est élancée dimanche dernier des Sables d’Olonne. Une première semaine agitée, animée après un départ chargé en émotions. Le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance est totalement lancé avec déjà de grosses surprises. Après sept jours de course, Jérémie Bayou (le grand favori cette année) a dû rebrousser chemin, il est de retour ce samedi au point de départ pour réparer les dégâts. Tout devant, le doyen de la course Jean Le Cam (61 ans) est en tête ! Et cela, après avoir affronté la tempête tropicale Thêta.

Comme il y a quatre ans, les 33 concurrents et concurrentes partagent leur magnifique aventure avec nous à travers des témoignages vidéos. De l’émotion, de l’humour, de la stratégie, du bricolage mais aussi et surtout de magnifiques paysages… Le meilleur de la première semaine du Vendée Globe en vidéos c’est ici !